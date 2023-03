Divorzio breve | da oggi meno di un anno per dirsi addio Ma i tribunali già scoppiano

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempi più brevi per ildi unper. Con una corsia ‘preferenziale’ per i casi di maltrattamenti e violenza di genere. Da, 1 marzio, entra in vigore la riforma Cartabia, che prevede un unico procedimento per separazione e, accorpamento con la separazione Entro 90 giorni il giudice istruttore dovrà fissare la prima udienza, anche se aumenteri documenti da presentare. Come già succede è necessaria una panoramica sulla situazione reddituale che si attiva da subito. Al primo incontro con il giudice la coppia dovrà andare ‘con le carte in mano’. È prevista una condanna per risarcimento danni per il genitore o il coniuge che dovesse eventualmente nascondere i ...

Con l'obiettivo di ridurre notevolmente i tempi, da oggi entra in vigore il: lo scopo è quello di concludere la pratica entro un anno, vediamo come funziona. Le nuove norme per la separazione e ilintrodotte con la riforma avviata dall'ex ministro ...

Un atto unico per accorpare la fase della separazione e quella del divorzio. Da domani parte la riforma del processo civile, pensata per accelerare i tempi di trattazione delle cause e per ridurre la.Dal 1 marzo entrano in vigore le nuove norme introdotte con la riforma di Marta Cartabia. Tra le novità i figli saranno sempre ascoltati per i ...