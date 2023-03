Divorzio breve | Annamaria Bernardini de Pace | Buona legge ma serviranno più giudici

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BlackDaly : @HuffPostItalia Ma da oggi non è attivo il divorzio breve voluto dalla Cartabia? - SecolodItalia1 : Divorzio breve: da oggi meno di un anno per dirsi addio. Ma i tribunali già scoppiano - variabile_ : RT @repubblica: Divorzio breve, Alessandro Simeone: “Finalmente regole uniche e chiare. Caleranno tempi e costi” [di Viola Giannoli] https:… - repubblica : Divorzio breve, Alessandro Simeone: “Finalmente regole uniche e chiare. Caleranno tempi e costi” [di Viola Giannoli] - repubblica : Divorzio breve, la giudice Franca Mangano: “Una svolta ma adesso servono nuovi magistrati” [di Liana Milella] -

'Si, lo voglio...il'. A 'Mattino Cinque News' l'avvocatessa Annamaria Bernardini de Pace commenta positivamente l'entrata in vigore oggi, 1° marzo, della riforma Cartabia sul processo civile di famiglia ...... pronunciando una sorta di testo assimilabile a un manifesto,ma rinvigorito dalla sua ... Un amore intenso, ma segreto che sarebbe stato preservato dopo ildi Putin dalla moglie e che ...Con l'obiettivo di ridurre notevolmente i tempi, da oggi entra in vigore il: lo scopo è quello di concludere la pratica entro un anno, vediamo come funziona. Le nuove norme per la separazione e ilintrodotte con la riforma avviata dall'ex ministro ...

Divorzio breve, Alessandro Simeone: “Finalmente regole uniche e chiare. Caleranno tempi e costi” la Repubblica

"Si, lo voglio...il divorzio breve". A "Mattino Cinque News" l'avvocatessa Annamaria Bernardini de Pace commenta positivamente l'entrata in vigore oggi, 1° marzo, della riforma Cartabia sul processo c ...Anche per il nuovo divorzio voluto dalla riforma Cartabia si accorciano i tempi. Ci sarà un unico procedimento per separazione e divorzio. Entro 90 giorni il giudice istruttore dovrà fissare la prima ...