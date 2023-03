Divisa e indecisa. Ecco lo stato dell’opposizione venezuelana

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Il Venezuela si prepara per le elezioni presidenziali previste per il 2024. Questa volta, la Piattaforma Unitaria, coalizione dei partiti politici che fanno opposizione al regime di Nicolás Maduro, spera presentarsi con un unico candidato. Per sceglierlo, sono state fissate le primarie il 22 ottobre di quest’anno. Mediante questo processo elettorale, l’opposizione spera di sancire le divisioni interne. Uno degli episodi più recenti, come ricorda l’emittente americana Cnn, sono state le differenze riguardo alla fine del governo ad interim del presidente del Parlamento venezuelano Juan Guaidó. La leadership del giovane politico, nominato nel 2019, è stata motivo di scontro e accuse negli ultimi mesi tra gli oppositori. È per questo che le primarie sono cariche di sfide. Ci sono molti aspetti da definire, sebbene le basi e le date del cronoprogramma siano già decise, come ha dichiarato ...

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Il Venezuela si prepara per le elezioni presidenziali previste per il 2024. Questa volta, la Piattaforma Unitaria, coalizione dei partiti politici che fanno opposizione al regime di Nicolás Maduro, sp ...