Disney Plus: i nuovi arrivi e le uscite di marzo 2023! (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il catalogo di Disney Plus si è aggiornato con diverse uscite e nuovi contenuti per il mese di marzo 2023: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato Il mese di febbraio è terminato con una velocità impressionante, ed è quindi nuovamente ora di aggiornamenti di catalogo. Se i servizi in abbonamento sono ormai diversi e diversificati, fra Netflix, Prime Video, Now TV e tanti altri, ad avere pezzi veramente importante in questo marzo 2023 è soprattutto Disney+, che porta con sé una delle serie TV più attese di questa prima parte dell’anno. Sì, questo è il mese degli appassionati di Star Wars: arriva The Mandalorian 3! Tante novità su Disney Plus a marzo 2023, non solo le già acclamate ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il catalogo disi è aggiornato con diversecontenuti per il mese di2023: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato Il mese di febbraio è terminato con una velocità impressionante, ed è quindi nuovamente ora di aggiornamenti di catalogo. Se i servizi in abbonamento sono ormai diversi e diversificati, fra Netflix, Prime Video, Now TV e tanti altri, ad avere pezzi veramente importante in questo2023 è soprattutto+, che porta con sé una delle serie TV più attese di questa prima parte dell’anno. Sì, questo è il mese degli appassionati di Star Wars: arriva The Mandalorian 3! Tante novità su2023, non solo le già acclamate ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoteKit : Disney Plus: i nuovi arrivi e le uscite di marzo 2023! #DisneyPlus #tuttotek - hvrricaxe : @off___gio quello fatto subito disney plus per quanto riguarda cancellare è rinstallare dopo tot la memoria è sempre quella :( - RadioZetaOf : ????? Il film disponibile su Disney Plus dal 28 Aprile racconta la storia di...?? #PeterPan&Wendy - TuttoTechNet : Cosa guardare su Disney+ a marzo? Tutte le novità tra film, serie TV e originals - stxrmclxudd : @aquiasantoxx no, l'ho visto quando è uscito su disney plus, semplicemente mi manca Wanda -