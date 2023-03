Disney+ aggiorna il catalogo | a Marzo non ti staccherai dalla TV

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo tanto tempo di attesa, ildiè in procinto di essereto con contenuti mai visti prima. Di che si tratta? Se parliamo di quelli che potrebbero essere i nuovi contenuti delle piattaforme streaming, siamo convinti del fatto che chiunque sarebbe in grado di discuterne con tanta facilità. In fondo guardare serie TV e film non è una attività così rara come potreste pensare: lo facciamo tutti e in ogni attimo della giornata. Come se non bastasse scegliamo anche i contenuti migliori, il che è una buona idea praticamente. Non perdiamoci il nuovo– Computermagazine.itE che sia Netflix o qualunque altro sito web non ha alcuna importanza, specie perché, alla fine, riescono a soddisfare le esigenze di coloro che sperano di guardare delle ottime opere nel tempo libero. E dal ...