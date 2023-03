DIsastro ferroviario senza precedenti in Grecia, proclamati tre giorni di lutto nazionale (Di mercoledì 1 marzo 2023) Le autorità greche hanno proclamato tre giorni di lutto nazionale per il DIsastro ferroviario che ha causato la morte di 36 persone ed il ferimento di altre 85 a Tempe, nel centro del paese, dove un treno passeggeri è entrato in collisione con un treno merci. Il lutto di tre giorni, decretato dal premier Kyriakos Mitsotakis, inizierà oggi stesso. Sospese tutte le cerimonie e celebrazioni pubbliche nel paese. Stando alle prime informazioni, il treno passeggeri – sul quale viaggiavano 350 persone e che effettuava la tratta Salonicco-Larissa aveva deviato su una corsia sbagliata, dove circolava il treno commerciale. La collisione ha provocato il deragliamento di tre carrozze del treno passeggeri. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 1 marzo 2023) Le autorità greche hanno proclamato trediper ilche ha causato la morte di 36 persone ed il ferimento di altre 85 a Tempe, nel centro del paese, dove un treno passeggeri è entrato in collisione con un treno merci. Ildi tre, decretato dal premier Kyriakos Mitsotakis, inizierà oggi stesso. Sospese tutte le cerimonie e celebrazioni pubbliche nel paese. Stando alle prime informazioni, il treno passeggeri – sul quale viaggiavano 350 persone e che effettuava la tratta Salonicco-Larissa aveva deviato su una corsia sbagliata, dove circolava il treno commerciale. La collisione ha provocato il deragliamento di tre carrozze del treno passeggeri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

