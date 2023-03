Disastro ferroviario in Grecia, due treni si scontrano: arrestato il capostazione di Larissa (Di mercoledì 1 marzo 2023) Trentasei persone sono morte ieri sera in un incidente ferroviario in Grecia. Altre ottantacinque sono rimaste ferite. Secondo le prime informazioni, tre vagoni sono deragliati all’altezza vicino a Tempe, circa 380 chilometri al Nord di Atene, dopo che un treno merci si è scontrato con un altro convoglio che trasportava trecentocinquanta passeggeri. In manette il L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Trentasei persone sono morte ieri sera in un incidentein. Altre ottantacinque sono rimaste ferite. Secondo le prime informazioni, tre vagoni sono deragliati all’altezza vicino a Tempe, circa 380 chilometri al Nord di Atene, dopo che un treno merci si è scontrato con un altro convoglio che trasportava trecentocinquanta passeggeri. In manette il L'articolo proviene da Inews24.it.

fanpage : ???? ULTIM'ORA Gravissimo disastro in Grecia: - FerdinandoC : Il disastro ferroviario in Ohio è un'autobiografia del capitalismo predatorio. La Norfolk Southern ha speso immensi… - ItalyinKSA : RT @Antonio_Tajani: #Grecia Strazianti le immagini del disastro ferroviario costato la vita a decine di passeggeri la notte scorsa. Ho tele… - vaniacavi : RT @chilisummer: Adesso vediamo se siamo più responsabili del disastro navale o di quello ferroviario. - MauroGiubileo : Condoglianze ai cari delle vittime del disastro ferroviario avvenuto oggi in Grecia. ????