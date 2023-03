Disastro ferroviario in Grecia. Almeno 38 morti e 85 feriti nello schianto tra un treno merci e un treno passeggeri a Larissa (Di mercoledì 1 marzo 2023) È salito a 38 vittime e 85 feriti il bilancio provvisorio delle vittime del Disastro ferroviario che si è consumato a Larissa, in Grecia, quando un treno merci si è scontrato frontalmente con un treno passeggeri. La tragedia è avvenuta nella notte. A riferirlo è il sito di Kathimerini. I treni, secondo quanto raccontato da un giornalista greco alla Bbc, stavano viaggiando a velocità elevate quando si sono schiantati l’uno contro l’altro in quanto non erano a conoscenza che l’altro convoglio stesse provenendo dalla direzione opposta. Proprio a causa dell’alta velocità l’impatto è stato talmente grave che “non è rimasto nulla delle prime due carrozze” dopo l’incidente. Allertate del sinistro ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 1 marzo 2023) È salito a 38 vittime e 85il bilancio provvisorio delle vittime delche si è consumato a, in, quando unsi è scontrato frontalmente con un. La tragedia è avvenuta nella notte. A riferirlo è il sito di Kathimerini. I treni, secondo quanto raccontato da un giornalista greco alla Bbc, stavano viaggiando a velocità elevate quando si sono schiantati l’uno contro l’altro in quanto non erano a conoscenza che l’altro convoglio stesse provenendo dalla direzione opposta. Proprio a causa dell’alta velocità l’impatto è stato talmente grave che “non è rimasto nulla delle prime due carrozze” dopo l’incidente. Allertate del sinistro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ???? ULTIM'ORA Gravissimo disastro in Grecia: - FerdinandoC : Il disastro ferroviario in Ohio è un'autobiografia del capitalismo predatorio. La Norfolk Southern ha speso immensi… - Tag24news : #INCIDENTE tra treni in Grecia, un vero disastro. Si aggrava in Grecia il bilancio delle vittime dell’incidente fer… - foyli : RT @fanpage: ???? ULTIM'ORA Gravissimo disastro in Grecia: - chiara_partout : RT @fanpage: ???? ULTIM'ORA Gravissimo disastro in Grecia: -