Disastro ferroviario in Grecia, 35 morti e 85 feriti: uno dei due treni è delle Ferrovie italiane (video) (Di mercoledì 1 marzo 2023) Almeno 32 morti e 85 feriti: è questo il tragico bilancio nello scontro tra due treni che si è verificato stamattina a Tempe, in Grecia. Uno dei due treni coinvolti è della Hellenic Train ed è la nuova società di trasporto ferroviario greca per passeggeri e merci controllata da trenitalia del Gruppo FS. Il Disastro ferroviario, il peggiore nella storia della Grecia, si è verificato nelle primissime ore di oggi circa 378 chilometri a nord di Atene: ha coinvolto due treno. Un treno merci e un treno passeggeri con circa 350 passeggeri a bordo, che viaggiavano in direzioni opposte. A seguito dell'impatto, almeno tre vagoni sono stati avvolti dalle fiamme.

