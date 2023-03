Diritti Tv Serie A: l’unica certezza è la confusione (Di mercoledì 1 marzo 2023) Serie A, è caos sui Diritti tv “prolungati” da 3 a 5 anni Il Fatto Quotidiano, di Lorenzo Vendemiale, pag. 15 Diritti tv a 3 o 5 anni? Nelle regole della prossima asta per le gare del campionato di calcio di Serie A c’è un baco, pasticcio, cortocircuito. La portata dipenderà dalle conseguenze su una partita già di per sé complicata, in cui è in ballo il futuro dell’intero sistema che deve fare i conti pure con un busillis normativo: le linee guida approvate dalla Lega Serie A riguardano il triennio 2024-27, ma il Parlamento ha modificato la legge estendendo la durata dei contratti a 5 anni, andando di fatto in contrasto col testo precedente. Una discordanza finita sul tavolo dell’Antitrust.OGNI TRE ANNI la Serie A si ritrova col fiato sospeso per il bando dei Diritti ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 1 marzo 2023)A, è caos suitv “prolungati” da 3 a 5 anni Il Fatto Quotidiano, di Lorenzo Vendemiale, pag. 15tv a 3 o 5 anni? Nelle regole della prossima asta per le gare del campionato di calcio diA c’è un baco, pasticcio, cortocircuito. La portata dipenderà dalle conseguenze su una partita già di per sé complicata, in cui è in ballo il futuro dell’intero sistema che deve fare i conti pure con un busillis normativo: le linee guida approvate dalla LegaA riguardano il triennio 2024-27, ma il Parlamento ha modificato la legge estendendo la durata dei contratti a 5 anni, andando di fatto in contrasto col testo precedente. Una discordanza finita sul tavolo dell’Antitrust.OGNI TRE ANNI laA si ritrova col fiato sospeso per il bando dei...

