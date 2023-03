DIRETTA | Mobilità docenti e Ata 2023, confermati vincoli. Possibile domanda con riserva neoassunti. Su Istanze online dal 6 marzo [VIDEO] (Di mercoledì 1 marzo 2023) In arrivo l'ordinanza per le operazioni di Mobilità del personale scolastico per il 2023-24, ma è fumata nera per i vincoli. La trattativa tra i sindacati e il Ministero si è conclusa oggi, mercoledì 1 marzo. Il Ministero ha presentato alle organizzazioni sindacali l'ordinanza ministeriale che regolerà la prossima Mobilità docenti e Ata. L'articolo DIRETTA Mobilità docenti e Ata 2023, confermati vincoli. Possibile domanda con riserva neoassunti. Su Istanze online dal 6 marzo VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 1 marzo 2023) In arrivo l'ordinanza per le operazioni didel personale scolastico per il-24, ma è fumata nera per i. La trattativa tra i sindacati e il Ministero si è conclusa oggi, mercoledì 1. Il Ministero ha presentato alle organizzazioni sindacali l'ordinanza ministeriale che regolerà la prossimae Ata. L'articoloe Atacon. Sudal 6

