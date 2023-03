Dimissioni per omissione. Schlein chiede il passo indietro di Piantedosi (Di mercoledì 1 marzo 2023) Primo intervento da segretaria Pd: "La mia domanda è perché non c'è stato l'intervento della Guardia costiera, che avrebbe potuto evitare la strage di Cutro?". E poi tira in ballo anche Salvini, Giorgetti e il silenzio di Meloni. Il titolare del Viminale si difende: "Orgoglioso di essere questurino" Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 1 marzo 2023) Primo intervento da segretaria Pd: "La mia domanda è perché non c'è stato l'intervento della Guardia costiera, che avrebbe potuto evitare la strage di Cutro?". E poi tira in ballo anche Salvini, Giorgetti e il silenzio di Meloni. Il titolare del Viminale si difende: "Orgoglioso di essere questurino"

