Dimarco in campo dal 1? con il Lecce? Gosens unica nota lieta a Bologna (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dimarco nella sfida di campionato persa dall'Inter contro il Bologna era fuori per infortunio (vedi ultime novità). Al posto dell'esterno italiano ha giocato Gosens, una delle poche note positive al Dall'Ara. Inzaghi torna alle origini o riconferma il tedesco? STAFFETTA? – Federico Dimarco, si sa, è fondamentale per l'Inter di Simone Inzaghi che al Dall'Ara contro il Bologna è incappata nella settimana vittoria in campionato. L'esterno nerazzurro era fuori per infortunio ma secondo le ultime da Appiano Gentile le chance di rivederlo già domenica contro il Lecce sono elevate. Dimarco già da diverse settimane stava stringendo i denti e aveva bisogno di fermarsi, al suo posto si è visto Robin Gosens che contro i rossoblù di Thiago Motta è stata una delle ...

