Diletta Leotta e l’ex fidanzato pugile Daniele Scardina perché si sono lasciati? (Di mercoledì 1 marzo 2023) Diletta Leotta e l’ex fidanzato pugile Daniele Scardina (alias Toretto) hanno vissuto un’importante storia d’amore che sembrava destinata a durare per sempre; le loro strade, però, ad un certo punto si sono divise: scopriamo quando e quanto tempo sono stati insieme e perché si sono lasciati. Leggi anche: Diletta Leotta è incinta, spunta la foto: chi è... Leggi su donnapop (Di mercoledì 1 marzo 2023)(alias Toretto) hanno vissuto un’importante storia d’amore che sembrava destinata a durare per sempre; le loro strade, però, ad un certo punto sidivise: scopriamo quando e quanto tempostati insieme esi. Leggi anche:è incinta, spunta la foto: chi è...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ursula35432458 : RT @fanpage: Daniele Scardina è ricoverato in gravi condizioni, l'ex fidanzata Diletta Leotta non ha fatto mancare il suo supporto https://… - serieB123 : Daniele Scardina chi è King Toretto pugile Diletta Leotta Lukaku - oggisettimanale : Daniele #Scardina operato d’urgenza alla testa: il pugile ex di Diletta Leotta è grave - fisco24_info : Daniele Scardina è in coma, colto da un malore durante un allenamento. Grave ma stabile dopo l'intervento: L'ex fid… - infoitsport : Daniele Scardina, il pugile è in coma: il dolore di Diletta Leotta -