Diletta Leotta distrutta dal dolore | l’ex Daniele Scardina in coma | cosa è successo

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Nelle scorse ore una notizia drammatica ha colpitoe la famiglia del suo ex fidanzato., conosciuto non solo per esseredella conduttrice televisiva ma anche per essere un famoso pugile, nelle scorse ore durante gli allenamenti ha avuto un malore che lo hanno costretto ad un ricovero. Lo sportivo, andando L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... larenait : È stramazzato al suolo negli spogliatoi dopo la doccia, al termine di un allenamento - infoitsport : Il pugile Scardina in coma, è grave. Diletta Leotta prega per lui: «Forza Dani»- - LiveSicilia : Il pugile Scardina è in coma, Diletta Leotta: “Forza Dani” - Seghinho3 : Ho sognato che diletta leotta e messi mi facevano gli auguri - Italia_Notizie : Il pugile Scardina in coma, è grave. Il manager: non ha preso colpi. La ex Diletta Leotta: «Forza Dani» -

Chi è Daniele Scardina: pugile star, ex die con la passione per Mike Tyson Maurizio Costanzo, Totti e il suo dolce addio: 'Maestro, sarai per sempre nel mio cuore' Avvocati contro Gli ...Il messaggio diper Daniele Scardina 'Forza Dani'., in un messaggio postato tra le storie sul suo profilo Instagram, esprime il suo sostegno a Daniele Scardina. La ...Malore improvviso ha colto ieri pomeriggio Daniele Scardina, uno dei più noti pugili italiani e noto per la sua storia con. Scardina, 31 anni, si è sentito male durante un allenamento in palestra e ora si trova ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale. Scardina avrebbe finito un allenamento in cui ...

Daniele Scardina è stato colto da un malore durante l'allenamento, la sua ex Diletta Leotta prega per lui sui social ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...