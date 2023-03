Digitalbits non paga, Inter alla ricerca un nuovo sponsor per l’estate ? TS (Di mercoledì 1 marzo 2023) Inter e Digitalbits sono destinati ormai a separarsi. Nella giornata di ieri è arrivata l’ennesima conferma dell’insolenza (vedi articolo). Come riportato da Tuttosport ora il club è alla ricerca del nuovo sponsor di maglia in vista della prossima stagione e le opzioni sono già diverse. nuovo sponsor ? L’Inter in estate si separerà dalla criptovaluta canadese Digitalbits. Lo sponsor non ha adempiuto ai pagamenti dovuti al club, che per questo si riserverà di agire in tutela dei propri Interessi contrattuali ed economici. La società è già a lavoro in vista dell’estate per assicurarsi un nuovo sponsor ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 1 marzo 2023)sono destinati ormai a separarsi. Nella giornata di ieri è arrivata l’ennesima conferma dell’insolenza (vedi articolo). Come riportato da Tuttosport ora il club èdeldi maglia in vista della prossima stagione e le opzioni sono già diverse.? L’in estate si separerà dcriptovaluta canadese. Lonon ha adempiuto aimenti dovuti al club, che per questo si riserverà di agire in tutela dei propriessi contrattuali ed economici. La società è già a lavoro in vista delper assicurarsi un...

L'Inter ufficializza: DigitalBits non ha pagato neppure un euro nel 2022-23 La trimestrale al 31 dicembre 2022 di Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi media e sponsor della società nerazzurra, ha sgombrato il campo da dubbi: DigitalBits non ha pagato nessuna delle tre rate da 8 milioni pattuite al momento della firma del contratto come main sponsor del club di viale della Liberazione. Nonostante ciò, Zhang e i suoi... Inter: "Digitalbits non ha pagato 24 milioni" Inter Media and Communication s.p.a. in una nota spiega: "In relazione alla stagione 2021/22 il partner ha pagato integralmente il canone base di 5 milioni". Digitalbits, battaglia in altre sedi. Obiettivo Inter: "Chiudere grosso accordo per la maglia" Ufficializzato il mancato pagamento di quest'anno, l'Inter andrà per vie legali. Intanto è caccia al prossimo sponsor. Inzaghi processato dalla sua Inter Il tackle di Marotta («squadra e allenatore devono fare di più») ha avuto il pregio di essere diretto, che non sempre è regola nella moderna comunicazione del calcio. Il messaggio di lunedì è arrivato.