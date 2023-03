Diane Keaton e Kathy Bates insieme per la commedia Summer Camp (Di mercoledì 1 marzo 2023) La pellicola sarà diretta dalla regista conosciuta per il franchise di After. Come riportato da Deadline, Diane Keaton, Kathy Bates e Alfre Woodard sono entrate nel cast della commedia intitolata Summer Camp, diretta da Castille Landon, nota per il celebre franchise di After. Il film, le cui riprese si svolgeranno in North Carolina ad aprile, racconta la storia di Nora, Ginny e Mary, migliori amiche fin dall'infanzia, che trascorrono le estati insieme inseparabilmente al Campeggio estivo. Con il passare degli anni, si sono viste sempre meno, così quando si presenta l'occasione di riunirsi per una rimpatriata estiva, tutte le amiche la colgono, alcune a malincuore e altre con entusiasmo. Le vite di … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 1 marzo 2023) La pellicola sarà diretta dalla regista conosciuta per il franchise di After. Come riportato da Deadline,e Alfre Woodard sono entrate nel cast dellaintitolata, diretta da Castille Landon, nota per il celebre franchise di After. Il film, le cui riprese si svolgeranno in North Carolina ad aprile, racconta la storia di Nora, Ginny e Mary, migliori amiche fin dall'infanzia, che trascorrono le estatiinseparabilmente aleggio estivo. Con il passare degli anni, si sono viste sempre meno, così quando si presenta l'occasione di riunirsi per una rimpatriata estiva, tutte le amiche la colgono, alcune a malincuore e altre con entusiasmo. Le vite di …

