(Di mercoledì 1 marzo 2023) Blizzard Entertainment ha rivelato irichiesti per ladi4, che occuperà ben 45gb di spazio di archiviazione Ci siamo, manca poco e tutti i fan della di4 e dell’intera saga potranno mettere le mani sull’, di cui abbiamo già parlato in questo articolo. Come già anticipato nell’articolo la fase disarà suddivisa in due parti, nel fine settimana dal 17 marzo al 19 marzo potranno partecipare coloro che hanno l’accesso anticipato all’grazie al preordine del gioco, mentre nel fine settimana dal 24 al 26 marzo l’accesso sarà aperto a tutti.4: irichiesti per la...

...precedentemente confermato che coloro che pre ordinanoIV avranno accesso anticipato alla sua open beta . Dettagli specifici su cosa esattamente ciò comporterà saranno probabilmente...I vincitori sarannoin diretta il 24 febbraio, e l'evento sarà trasmesso in streaming dai ... Shredder's Revenge Tunic Vampire Survivors Miglior gioco mobileImmortal Gibbon: Beyond the ......altri elementi che verrannoin seguito e che si scopriranno in seguito solo per il rilascio della beta. Purtroppo il 6 giugno, come già successo per Overwatch, anche per il prossimo...

Diablo 4: rivelati i requisiti per la open beta tuttoteK

Blizzard ha pubblicato un video su Diablo 4 con nuovi dettagli sull'open beta e il pre-caricamento, nonché Rod Fergusson che viene preso a torte in faccia.Blizzard ha rivelato quali siano le specifiche necessarie PC di Diablo IV ed anche una piccola ricompensa in caso di completamento della Beta ...