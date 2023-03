Di lotta e di governo? A Meloni riesce | a Schlein è tutto da vedere

Leggi su formiche

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Mi sono dedicato in questi giorni e in queste ore, a leggere (talvolta volentieri, talvolta meno) tante analisi sul significato che può avere l’investitura di Ellycome leader del Pd per il nostro sistema politico. Mi pare che, come purtroppo spesso avviene in questo strano paese, ben pochi tengano conto della storia e dell’evoluzione del nostro sistema politico, almeno di quello del dopoguerra. Io questa sorta di vizio invece non l’ho mai perso ed anche per questo ho fondato l’Academy Spadolini, il cui obiettivo più importante è il recupero, in questo strano paese ed in mezzo a questa strana classe politica, del senso della memoria storica. Ebbene, molti sanno cosa fu la “doppiezza togliattiana”, poi per certi aspetti (anche positivi per qualche verso) evoluta nel ruolo del Partito Comunista (in parte rimasto nei partiti eredi man mano di quella tradizione), ...