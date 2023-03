Di giustizia tributaria si parla oggi alla Camera dei Deputati. Accelerare i processi ed estendere la difesa ai tributaristi: le proposte della Lapet (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Roma, 01/03/2023. “Riforma della giustizia tributaria. Evoluzione ed approfondimenti” è il tema dell’evento organizzato dalla Lapet che si tiene oggi 1 marzo presso la Camera dei Deputati, a cui sono stati invitati a partecipare rappresentanti del parlamento e del Governo (vedi locandina). “Mi piace ricordare che la riforma della giustizia tributaria fu approvata subito dopo il nostro momento di confronto con gli allora rappresentanti di Governo del 14 luglio 2022 in Senato. Ora, in attesa della completa attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 130/2022, abbiamo voluto incontrare gli attuali decisori politici al fine di portare ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Roma, 01/03/2023. “Riforma. Evoluzione ed approfondimenti” è il tema dell’evento organizzato dche si tiene1 marzo presso ladei, a cui sono stati invitati a partecipare rappresentanti delmento e del Governo (vedi locandina). “Mi piace ricordare che la riformafu approvata subito dopo il nostro momento di confronto con gli allora rappresentanti di Governo del 14 luglio 2022 in Senato. Ora, in attesacompleta attuazione delle disposizioni di cuilegge n. 130/2022, abbiamo voluto incontrare gli attuali decisori politici al fine di portare ...

