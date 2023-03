Deva Cassel: frangia laterale alla sfilata Dior FW 2023/24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Deva Cassel alla filata di Dior F/W 23/23 (foto: Getty) L’ultima volta che abbiamo visto Deva Cassel a una sfilata di Dior è stato a gennaio in occasione della settimana parigina della moda dedicata all’haute couture. In quel momento era riccia. Oggi, invece, per la sfilata Womenswear Fall Winter 2023/2024 della Maison, la giovane modella torna nella Ville Lumière con un raccolto a effetto bagnato, con tanto di ponytail non troppo alta e frangia laterale. A realizzare la sua acconciatura è stato l’hairstylist delle celebrity John Nollet che, spesso e volentieri, si è occupato anche dei capelli della madre di Deva, l’iconica Monica Bellucci. Deva ... Leggi su amica (Di mercoledì 1 marzo 2023)filata diF/W 23/23 (foto: Getty) L’ultima volta che abbiamo vistoa unadiè stato a gennaio in occasione della settimana parigina della moda dedicata all’haute couture. In quel momento era riccia. Oggi, invece, per laWomenswear Fall Winter/2024 della Maison, la giovane modella torna nella Ville Lumière con un raccolto a effetto bagnato, con tanto di ponytail non troppo alta e. A realizzare la sua acconciatura è stato l’hairstylist delle celebrity John Nollet che, spesso e volentieri, si è occupato anche dei capelli della madre di, l’iconica Monica Bellucci....

