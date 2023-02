Derby della Mole, gol e spettacolo: la Juve vince in rimonta (Di mercoledì 1 marzo 2023) Va alla Juventus il Derby della Mole. La squadra bianconera ha battuto il Torino per 4-2 al termine di una gara divertente ricca di occasioni da una parte e dall'altra. Dopo appena un minuto e mezzo è stato Karamoh a gelare l'Allianz Stadium. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Buongiorno è andato a spizzare la palla di testa verso il secondo palo dove il franco-ivoriano a due passi da Szczesny ha controllato di petto e di destro non ha sbagliato. Gara nuovamente in parità al 16? quando, da un cross dalla sinistra di Kostic, non controllato in area nè da Vlahovic nè da Rabiot, il pallone è finito sui piedi di Cuadrado che a botta sicura ha calciato verso la porta di Milinkovic-Savic scavalcato dalla deviazione decisiva con un ginocchio di Rodriguez. Toro nuovamente in vantaggio a due minuti dal riposo quando su ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Va allantus il. La squadra bianconera ha battuto il Torino per 4-2 al termine di una gara divertente ricca di occasioni da una parte e dall'altra. Dopo appena un minuto e mezzo è stato Karamoh a gelare l'Allianz Stadium. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Buongiorno è andato a spizzare la palla di testa verso il secondo palo dove il franco-ivoriano a due passi da Szczesny ha controllato di petto e di destro non ha sbagliato. Gara nuovamente in parità al 16? quando, da un cross dalla sinistra di Kostic, non controllato in area nè da Vlahovic nè da Rabiot, il pallone è finito sui piedi di Cuadrado che a botta sicura ha calciato verso la porta di Milinkovic-Savic scavalcato dalla deviazione decisiva con un ginocchio di Rodriguez. Toro nuovamente in vantaggio a due minuti dal riposo quando su ...

