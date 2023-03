‘Demon Slayer – Verso Il Villaggio Dei Forgiatori di Katana’, al cinema dal 2 marzo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Arriverà al cinema il 2 marzo Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Verso Il Villaggio Dei Forgiatori Di Katana. Diretto da Haruo Sotozaki, il nuovo film del famosissimo anime campione d’incassi in tutto il mondo è tratto della celebre saga di Koyoharu Gotoge, che vanta oltre 150 milioni di copie vendute in Giappone. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è la storia avvincente e ricca di azione di un giovane alla ricerca di una cura per sua sorella. Quest’ultima è stata trasformata in demone dopo che la loro famiglia è stata ferocemente uccisa dai demoni. Il film sarà al cinema da giovedì 2 marzo distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. LEGGI ANCHE: Damien Chazelle a Roma per ‘Babylon’: «Hollywood non è più libera» Dopo che la ... Leggi su funweek (Di mercoledì 1 marzo 2023) Arriverà alil 2Demon: Kimetsu No Yaiba –IlDeiDi Katana. Diretto da Haruo Sotozaki, il nuovo film del famosissimo anime campione d’incassi in tutto il mondo è tratto della celebre saga di Koyoharu Gotoge, che vanta oltre 150 milioni di copie vendute in Giappone. Demon: Kimetsu no Yaiba è la storia avvincente e ricca di azione di un giovane alla ricerca di una cura per sua sorella. Quest’ultima è stata trasformata in demone dopo che la loro famiglia è stata ferocemente uccisa dai demoni. Il film sarà alda giovedì 2distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. LEGGI ANCHE: Damien Chazelle a Roma per ‘Babylon’: «Hollywood non è più libera» Dopo che la ...

Mediante un comunicato ufficiale, Crunchyroll e Sony Pictures hanno annunciato la data di arrivo nei cinema italiani dell'anteprima di Demon Slayer 3, la nuova e attesa stagione anime ispirata al manga fenomeno da oltre 150 milioni di copie vendute in Giappone (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba) scritta e disegnata da Koyoharu Gotoge. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba "Verso il villaggio dei forgiatori di katana, in queste settimane nelle sale giapponesi, dal 2 marzo sarà disponibile anche nei cinema italiani.