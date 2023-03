Demon Slayer | Kimetsu no Yaiba | il trailer e la data di uscita del film

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... moni_vanilla : Ho appena letto che il 9 aprile c'è la nuova stagione di Demon Slayer madò non vedo l'oraaa - taerveuni : danno demon slayer al cinema ma solo alle 19:10 MA PERCHE' - robopopweb : La terza stagione di Demon Slayer rivela un nuovo trailer, una nuova key visual e il debutto del 9 aprile… - GoNagaiWorld : La terza stagione di Demon Slayer rivela un nuovo trailer, una nuova key visual e il debutto del 9 aprile L'anime d… - AkibaGamers : Aniplex ha finalmente svelato la data di uscita per la stagione 3 di DEMON SLAYER: Kimetsu no Yaiba sulle reti tele… -

Warner Bros. Entertainment ha appena pubblicato il trailer e svelato la data di uscita di: Kimetsu No Yaiba - Verso Il Villaggio Dei Forgiatori Di Katana, la nuova pellicola diretta da Haruo Sotozaki. Il film arriverà nei cinema da giovedì 2 marzo 2023, distribuito da Warner ...La saga di: Kimetsu No Yaiba continua, dal 2 marzo al cinema! Dopo il successo del primo lungometraggio cinematografico tratto dal manga e dall'anime di Koyoharu Gotoge,- Il treno ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo: Kimetsu No Yaiba - Verso Il Villaggio Dei Forgiatori Di Katana è in arrivo: il primo episodio della terza stagione della serie, per la regia di Haruo Sotozaki. sarà proiettato in ...

Demon Slayer 3 in anteprima nei cinema italiani: data e trailer Tom's Hardware Italia

Pilar Fogliati debutta alla regia con un film ironico e divertente: Romantiche. Abbiamo incontrato lei e Giovanni Veronesi. Intervista ...Il Pilastro dell'Amore e il Pilastro della Nebbia insieme in questa nuova key visual ufficiale di Demon Slayer 3.