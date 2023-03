Delta | Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio nel trailer del noir padano prodotto da Groelandia

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 1 marzo 2023)Loal centro deldiambientato suldel Poda, in arrivo al cinema il 23 marzo., Rai Cinema e Kino Produzioni hanno svelato ildidiretto da Michele Vannucci conLo*, in uscita al cinema il 23 marzo distribuito da Adler. Come anticipa il, ildel Po è il teatro dello scontro tra bracconieri e pescatori. Osso (Lo ...