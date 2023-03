De’Longhi | alla scoperta della nuova Eletta Explore

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 1 marzo 2023)ti guidadi un’infinità di bevande calde e fredde con la nuovissimaè lamacchinapensata per preparare in casa un’infinita varietà di ricette calde e fredde, con oltre 50 bevande preimpostate a base di latte e caffè. La macchina automatica per caffè in chicchi diè capace di creare schiume di latte freddo con latecnologia LatteCrema Cool. L’esclusiva tecnologia Cold Extraction, per l’estrazione a freddo, consente di ottenere caffè Cold brew in poco meno di 5 minuti e senza aspettare le classiche 12 ore. Dettagli sulla...