(Di mercoledì 1 marzo 2023) . Sembra chiara la linea delle Prefettura disulla questione dei senza fissa dimora, in un contesto che sempre più spesso non solo fa osservare la condizione di emergenza abitativa e sociale, ma anche un contorno fatto purtroppo di violenza e criminalità. In tal senso, la chiara fotografia di quello che accade fuori dalle stazioni di Termini e Tiburtina. Le parole delsugli episodi diIlBruno, sulle pagine del Messaggero, racconta: Non è stato solo un intervento di sgombero, ma di bonifica dell’area. Era previsto da tempo e purtroppo non è il solo posto dove insistono questi accampamenti. L’approccio è quello sì di ripristinare sicurezza e decoro, ma anche provare a risolvere le problematiche individuali di chi non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Viminale : #Roma sgomberato insediamento abusivo lungo mura Aureliane nei pressi della stazione Termini. #Piantedosi: sicurezz… - CorriereCitta : Degrado a Roma, il prefetto Frattasi: “Stop a insediamenti abusivi e libereremo i sottopassi” - Virtus207 : RT @Viminale: #Roma sgomberato insediamento abusivo lungo mura Aureliane nei pressi della stazione Termini. #Piantedosi: sicurezza urbana u… - DelliMassimo : RT @Viminale: #Roma sgomberato insediamento abusivo lungo mura Aureliane nei pressi della stazione Termini. #Piantedosi: sicurezza urbana u… - x810990 : RT @Viminale: #Roma sgomberato insediamento abusivo lungo mura Aureliane nei pressi della stazione Termini. #Piantedosi: sicurezza urbana u… -

Subito dopo lo sgombero di ieri mattina il sindaco di, Roberto Gualtieri , ha avanzato un ...forze dell'ordine nell'ottica oramai da diversi mesi con l'intento di superare le situazioni di...Ringrazio le forze dell'ordine "Ringrazio le forze dell'ordine, la Polizia diCapitale, gli ...accertato situazioni di fragilità lavorato per affrontare una drammatica situazione die al ...In questo caso sotto esame è via Casilina dove è presente una discarica a cielo aperto: ' pretendiamo rispetto'. Italia dei Diritti, ecco: Ancora sporcizia eper le strade di. Questa volta il movimento Italia dei Diritti presieduto dal noto giornalista romano Antonello De Pierro segnala situazione di emergenza sulla via Casilina. advertisement ...

Degrado urbano, concluso a Roma lo sgombero area viale ... Ministero dell'Interno

Degrado a Roma, il prefetto Frattasi: “Stop a insediamenti abusivi e libereremo i sottopassi”. Sembra chiara la linea delle Prefettura di Roma sulla questione dei senza fissa dimora, in un contesto ch ...Per affrontare gli impatti del clima impazzito, i paesi che si trovano nella fascia desertica stanno erigendo un muro di foreste e di terre che si estende per ...