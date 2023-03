Dedica e Doppia Foto dopo il Ritorno | Ecco come Celebrare l’Evento!

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Fagioli, trionfo bianconero nel derby! La Juventus si è imposta in modo convincente nel derby della Mole del 24° turno di Serie A, superando il Torino per 4-2 e agganciando il Bologna a quota 35 punti in classifica. La vittoria ha scatenato grandi festeggiamenti nella casa bianconera, tra cui quelli di Nicolò Fagioli, che ha postato sui social unadella partita con il messaggio: “TORINO ERA E …. ?”. Nel secondo tempo del derby c’è stato anche spazio per il grandein campo di Paul Pogba, accolto con entusiasmo dall’Allianz Stadium. Fagioli ha espresso la sua felicità per ildel francese nelle interviste post partita, condividendo su Instagram Stories due: una di lui da bambino in un selfie con Pogba e unacon i due centrocampisti bianconeri nel ...