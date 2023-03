Decreto carburanti, Montanaro (associazione nazionale consulenti del lavoro): Bonus benzina doveva essere sostegno non onere per imprese e lavoratori (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Sul Bonus benzina, previsto nella conversione del Decreto carburanti, datori di lavoro e dipendenti dovranno pagare i contributi. Il rischio, per non dire la certezza, considerato che il Bonus viene concesso in base ad una libera scelta del datore di lavoro, è che non verrà più erogato. Per questo, l'associazione nazionale dei consulenti del lavoro chiede un intervento al ministro Giorgetti e ai partiti di maggioranza per valutare soluzioni diverse per fare in modo che questo intervento non sia un onere a carico di coloro che dovrebbero beneficiarne”. Così, il presidente dell'Ancl, Dario Montanaro. “La misura serve (o per meglio dire serviva) a dare ai lavoratori delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Sul, previsto nella conversione del, datori die dipendenti dovranno pagare i contributi. Il rischio, per non dire la certezza, considerato che ilviene concesso in base ad una libera scelta del datore di, è che non verrà più erogato. Per questo, l'deidelchiede un intervento al ministro Giorgetti e ai partiti di maggioranza per valutare soluzioni diverse per fare in modo che questo intervento non sia una carico di coloro che dovrebbero beneficiarne”. Così, il presidente dell'Ancl, Dario Montanaro. “La misura serve (o per meglio dire serviva) a dare aidelle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... viaggiareonthe1 : Caro carburanti - Via libera della Camera al Decreto Trasparenza: La Camera ha approvato a larga maggioranza il dec… - marcodemo3 : RT @MaxLandra: Tutte le volte che il governo #Meloni ha approvato un decreto legge, per poi cambiare idea Le leggi di questa legislatura… - MaxLandra : Tutte le volte che il governo #Meloni ha approvato un decreto legge, per poi cambiare idea Le leggi di questa leg… - FonteUfficialeP : Decreto Carburanti: cosa prevede il testo approvato alla Camera e che ora passa al Senato - FItaliasulserio : RT @fabriziobenzoni: Tra poco, alle 10:10, andrà in onda su Canale 5 la mia intervista con #safirialeccese per #superpartes. Abbiamo parlat… -