Deadpool 3: Hugh Jackman si è lasciato sfuggire un importante dettaglio dell trama? (Di mercoledì 1 marzo 2023) In una recente intervista con una testata francese, Hugh Jackman ha parlato del suo ruolo in Deadpool 3 e potrebbe aver anticipato un importante dettaglio sulla trama. Cresce l'attesa attorno a Deadpool 3, film che segnerà l'ingresso ufficiale del mercenario chiacchierone nell'MCU e il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine. Come già sottolineato in passato la pellicola non andrà a intaccare la timeline di Logan, film del 2017 di James Mangold), che in molti consideravano come l'ultima apparizione del celebre mutante. In una recente intervista ai microfoni della testata francese Le Parisien, Hugh Jackman potrebbe essersi lasciato sfuggire un ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 1 marzo 2023) In una recente intervista con una testata francese,ha parlato del suo ruolo in3 e potrebbe aver anticipato unsulla. Cresce l'attesa attorno a3, film che segnerà l'ingresso ufficiale del mercenario chiacchierone nell'MCU e il ritorno dinei panni di Wolverine. Come già sottolineato in passato la pellicola non andrà a intaccare la timeline di Logan, film del 2017 di James Mangold), che in molti consideravano come l'ultima apparizione del celebre mutante. In una recente intervista ai microfonia testata francese Le Parisien,potrebbe essersiun ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marvelcinemaita : Deadpool 3: Hugh Jackman interpreterà ‘molteplici versioni’ di Wolverine nel film! - MCU__Scoops : Hugh Jackman ha anticipato che interpreterà diverse versioni di Wolverine in “Deadpool 3”, affermando che avrà un “… - Mauxa : Deadpool 3: le novità, cast, trama e uscita del sequel del film con Ryan Reynolds - marvelcinemaita : Deadpool 3: Hugh Jackman racconta la sfida con Ryan Reynolds per gli allenamenti in vista delle riprese - badtasteit : Deadpool 3: Hugh Jackman continua ad allenarsi ironizzando sulla sua passata alimentazione -