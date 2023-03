De Siervo: «Parte road show internazionale per vendita diritti tv Serie A» (Di mercoledì 1 marzo 2023) L’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, è intervenuto questa mattina a Leaders, ad Abu Dhabi, uno dei più influenti e importanti summit mondiali dell’industria sportiva e del calcio. Di seguito i principali temi trattati nel corso della sua intervista:«Da oggi Parte il road show della Lega Serie A che durerà sei mesi e toccherà 5 continenti in vista del prossimo ciclo di vendita dei diritti audiovisivi. Questo l’annuncio che facciamo direttamente dal palco di Leaders, uno degli eventi internazionali di sport più importanti.... Leggi su digital-news (Di mercoledì 1 marzo 2023) L’Amministratore Delegato della LegaA, Luigi De, è intervenuto questa mattina a Leaders, ad Abu Dhabi, uno dei più influenti e importanti summit mondiali dell’industria sportiva e del calcio. Di seguito i principali temi trattati nel corso della sua intervista:«Da oggiildella LegaA che durerà sei mesi e toccherà 5 continenti in vista del prossimo ciclo dideiaudiovisivi. Questo l’annuncio che facciamo direttamente dal palco di Leaders, uno degli eventi internazionali di sport più importanti....

