De Siervo: «Oggi parte il Road Show della Serie A per la vendita dei diritti tv»

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato a Leaders, un dei principali summit mondiali dell'industria sportiva e del calcio dei diritti tv internazionali del campionato italiano.

«Da Oggi parte il Road Show della Lega Serie A che durerà sei mesi e toccherà 5 continenti in vista del prossimo ciclo di vendita dei diritti audiovisivi.»

