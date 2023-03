De Magistris: “A Napoli anche statua Maradona diventa un problema” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: 1 minuto“Se anche Maradona diventa un problema davvero non si sa più di che parlare. Rivendico invece con orgoglio che assieme alla gente di Napoli siamo riusciti in pochi giorni ad onorare la memoria di Diego con l’intitolazione dello Stadio. Comunque sono certo che le persone che si stanno difendendo nella fase delle indagini preliminari sono non solo persone perbene ma che hanno agito in perfetta buona fede”. Lo ha detto l’ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, parlando a Televomero. Sui lavori in città l’ex primo cittadino ha poi affermato: “Cosenza annuncia l’inizio dei lavori gonfiando il petto e invece dovrebbe chiedere scusa perché da un anno e mezzo una serie di cantieri dovevano già partire perché già nel 2020 come città metropolitana ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: 1 minuto“Seundavvero non si sa più di che parlare. Rivendico invece con orgoglio che assieme alla gente disiamo riusciti in pochi giorni ad onorare la memoria di Diego con l’intitolazione dello Stadio. Comunque sono certo che le persone che si stanno difendendo nella fase delle indagini preliminari sono non solo persone perbene ma che hanno agito in perfetta buona fede”. Lo ha detto l’ex sindaco di, Luigi de, parlando a Televomero. Sui lavori in città l’ex primo cittadino ha poi affermato: “Cosenza annuncia l’inizio dei lavori gonfiando il petto e invece dovrebbe chiedere scusa perché da un anno e mezzo una serie di cantieri dovevano già partire perché già nel 2020 come città metropolitana ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Arturo_Parisi : Napoli, De Magistris apre a Elly Schlein e si prepara al salto della quaglia | Il Desk - MrFring4 : @maurizioacerbo Commentate questo: - vvalantine : @guybonet uaahh ?????????? sei proprio un rincog@lionito che crede alle Fiabe, come la tua amica @cecilia_strada. De Mag… - sudreporter : Nella puntata di ieri su @tvCampiFlegrei ospite in studio @demagistris: 'rischio neofascista in Italia'… - Lukfer3 : @Mr_Mrk1 @aliasebasta @ComuneNapoli E invece come ho sempre detto de magistris resterà il sindaco migliore nella st… -