De Maggio: "Avete sentito Allegri? Io veramente non mi capacito" (Di mercoledì 1 marzo 2023) Valter De Maggio risponde alle dichiarazioni di Max Allegri. il giornalista di radiogol bacchetta l'allenatore della Juventus. Valter De Maggio, noto giornalista sportivo che segue da vicino le vicende del Napoli, è intervenuto su Radio Goal su Kiss Kiss Napoli per commentare la vittoria della Juventus nel derby di Torino. Prima di entrare nel merito della partita, De Maggio ha sottolineato la grande stagione che la squadra di Luciano Spalletti sta disputando, esprimendo il suo desiderio di prendere le cose una partita alla volta, sperando che il giusto giorno per il titolo arrivi durante la partita casalinga contro l'Udinese. "Bisogna andare avanti in questo modo e pensare di partita in partita. Il giorno giusto per il titolo potrebbe essere quello della partita in casa dell'Udinese, sogno una telecronaca di Bruno ...

