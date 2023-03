Davide Donadei perde le staffe contro Edoardo Tavassi | “Come c ti permetti?”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Furiosa lite ieri sera al Grande Fratello Vip 7. Protagonisti dell’accesa discussioneed. Addirittura più persone hanno dovuto allontanare il “cuoco” del reality show dallo showman tra urla e minacce. Ma cos’ha scatenato questa reazione del concorrente? Scopriamolo subito. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 La furia di: “Te lo giuro su mia madre” Ieri sera (e non solo) la vicenda dei Donnalisi ha occupato i pensieri e le conversazioni di gran parte della Casa. Tutti sono intervenuti per dire la loro, far riappacificare la coppia o farla allontanare ancor di più. In cucina,ha avuto un confronto conDonnamaria nel quale ha criticato i comportamenti avuti che ...