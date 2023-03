Darmian | il calciatore più continuo nell’Inter che non lo è Numeri nel 2023

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Matteoè il paradosso dell’Inter di questo nuovo anno. Ilha conquistato dopo due anni e mezzo in nerazzurro la titolarità ed ora mostra quella continuità che i suoi compagni non hanno avuto. PRESENZA – Se possono venire dubbi su alcuni giocatori dell’Inter, le loro prestazioni o il rendimento è più che lecito. Questo vale per tutti, a meno di uno: Matteo. Ilsta vivendo il suo miglior periodo di forma da quando veste la maglia nerazzurra ed in generale ha trovato una continuità che mai aveva dimostrato in carriera. Negli anni al Torino l’esterno era così determinante, con lui la squadra granata vinse l’ultimo Derby della Mole con la Juventus. A distanza di anniha chiuso questo lungo ciclo, conquistando finalmente un posto fisso tra i primi undici ...