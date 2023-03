Danimarca: abolito un giorno festivo per finanziare la difesa (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il parlamento danese ha approvato l'abolizione di un giorno festivo in primavera per finanziare l'aumento della spesa militare. Lo riporta la Bbc sottolineando che la decisione è passata con 95 voti ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il parlamento danese ha approvato l'abolizione di unin primavera perl'aumento della spesa militare. Lo riporta la Bbc sottolineando che la decisione è passata con 95 voti ...

