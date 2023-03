Daniele Scardina patrimonio | quanto prende di stipendio?

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Aammonta ildi? Il pugile ex fidanzato di Diletta Leotta percepisce unoaltissimo, al quale vanno aggiunti anche i diritti d’immagine per via delle collaborazioni a cui ha prestato il volto. Leggi anche:origini: chi è il padre e la madre di King Toretto? Di recente,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Malore durante l'allenamento di boxe, grave Daniele Scardina. È uno dei pugili professionisti italiani più noti, è… - SkyTG24 : Pugilato, malore per Daniele Scardina: operato d'urgenza alla testa - fanpage : ?? Ultim'ora Operato d'urgenza alla testa il pugile Daniele Scardina - MiaomiaoCh : RT @TgrRai: È grave ma stabile il pugile Daniele Scardina, in coma dopo un malore nella palestra di Buccinasco dove si stava allenando. ? h… - Gazzettino : #daniele scardina, le condizioni del pugile in coma: un dolore all'orecchio poi è crollato al suolo. Il promoter: «… -

è gravissimo, è i coma": il dolore straziante della LeottaIl pugileè in coma in ospedale dopo un malore avuto durante un allenamento. Nella giornata di ieri il pugile, noto come ' King Toretto ' e conosciuto per essere l'ex fidanzato ...Restano stabili le condizioni di, il trentenne pugile ricoverato all'Humanitas di Rozzano, nel milanese, dopo aver accusato un malore ieri, al termine di un allenamento in palestra.e' stato operato d'...

Daniele Scardina è in coma, colto da un malore durante un allenamento. Grave ma stabile dopo l'intervento Agenzia ANSA

«Ieri Daniele si stava allenando come al solito, era in una sessione di sparring partner in preparazione per l'incontro del 24 marzo all'Allianz Cloud di Milano»: è ..."Daniele stava bene, non c'era nessuna avvisaglia di malori". Alessandro Cherchi, promoter di Daniele "King Toretto" Scardina, racconta cosa è accaduto ieri nella palestra "FitSquare" di Buccinasco (M ...