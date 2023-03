Daniele Scardina operato d’urgenza | le condizioni Le parole di Diletta Leotta

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Un malore durante l’allenamento, la corsa in ospedale, l’operazionealla testa: ledi, pugile di Rozzano, sono apparse sin da subito molto gravi. Era impegnato nell’allenamento per il suo debutto nei mediomassimi. La sua ex fidanzata,, con cui ha condiviso parte del suo cammino, ha voluto dedicargli un pensiero,piene di speranza. La conduttrice sportiva ha appreso la notizia a bordo campo.alla testa: leUno dei pugili più famosi, attesissimo sul ring dei mediomassimi, dopo aver cambiato categoria. Avrebbe dovuto essere un debutto in piena regola per King Toretto – così è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Malore durante l'allenamento di boxe, grave Daniele Scardina. È uno dei pugili professionisti italiani più noti, è… - SkyTG24 : Pugilato, malore per Daniele Scardina: operato d'urgenza alla testa - fanpage : ?? Ultim'ora Operato d'urgenza alla testa il pugile Daniele Scardina - DavPoggi : Daniele Scardina è in coma, colto da un malore durante un allenamento - SoniaSamoggia : RT @fanpage: ?? Il pugile Daniele Scardina è in gravissime condizioni. Ieri è stato operato d’urgenza, ora è ricoverato -

"Forza Dani": è il messaggio che Diletta Leotta ha postato sul suo profilo Instagram per mandare il suo sostegno a. Il pugile, ed ex fidanzato della presentatrice TV, è infatti ricoverato in gravissime condizioni secondo alcune fonti addirittura in coma in seguito a un malore patito al termine ...Il ballo tra il pugilee la madre Mariella durante l'edizione 2020/2021 di "Ballando con le stelle" emoziona il pubblico ma anche Milly Carlucci che commossa dirà "sono una mamma anche io non vedo mio ..."Forza Daini". Diletta Leotta, con una storia su Intsgram, ha voluto mandare un pensiero al suo ex, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Humanitas di Milano. Il pugile è stato operato d'urgenza oggi alla testa dopo un malore in allenamento.

Il pugile colpito da un malore alla fine di un allenamento in palestra in vista del ritorno sul ring. Messaggio dalla sua ex fidanzata sui social e dallo stadio ...La conduttrice Milly Carlucci annuncia un cambio di partner, King Toretto, ignaro, si gira e sul palco trova la madre Mariella ...