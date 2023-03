Daniele Scardina in coma | King Toretto operato d’urgenza dopo un malore

(Di mercoledì 1 marzo 2023)in? Sono ore concitate queste per i fan dima anche per tutto il mondo dello sport e coloro che hanno avuto modo di conoscere il giovane grazie alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Ma cosa è successo a? Secondo quanto si apprende, martedì pomeriggio si è sentito male al termine di un allenamento in palestra e per questo è stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale dove è arrivato in codice rosso. Ildiè avvenuto intorno alle 17 nella FitSquare di Buccinasco (Milano), secondo quanto riferito dai Carabinieri della Compagnia di Corsico, che fanno capo alndo provinciale di Milano. A quel punto è giunto in ospedale ed è stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Pugilato, malore per Daniele Scardina: operato d'urgenza alla testa - fanpage : ?? Ultim'ora Operato d'urgenza alla testa il pugile Daniele Scardina - LaStampa : Malore durante un allenamento di boxe a Milano, grave Daniele Scardina - zizionice : RT @Ambrakey1: .... ??????.... Malore durante l'allenamento di boxe, grave Daniele Scardina - gmmazered : Troppi veramente troppi, ne posto qualcuno ogni tanto perché veramente penso sia orribile ciò che sta capitando . -

Restano gravi ma stabili le condizioni di, il pugile di 30 anni ricoverato all' Humanitas di Rozzano, nel milanese, dopo aver accusato un malore ieri al termine di un allenamento in palestra. Il pugile, arrivato in ospedale ...è in condizioni stabili ma gravi. È in prognosi riservata il pugile di Rozzano , protagonista della boxe italiana, dopo il malore che ha sofferto ieri in una palestra di Buccinasco e ...Scopriamo cosa c'è da sapere sui genitori di: dal legame speciale con la mamma al dolore per la loro separazione.non ha mai fatto segreto di avere un rapporto speciale con i suoi genitori, che purtroppo si sono ...

Daniele Scardina è in coma, colto da un malore durante un allenamento Agenzia ANSA

Ore d’ansia per il pugile Daniele Scardina. ‘King Toretto’, com’è conosciuto, 30 anni, ha avvertito un malore al termine dell’allenamento, nella palestra dove si stava preparando in vista dell’esordio ...Scopriamo cosa c'è da sapere sui genitori di Daniele Scardina: dal legame speciale con la mamma al dolore per la loro separazione.