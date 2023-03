Daniele Scardina in coma, condizioni gravissime: il messaggio della ex Diletta Leotta (Di mercoledì 1 marzo 2023) Restano gravissime ma stabili le condizioni di Daniele Scardina, trentenne campione di pugilato che si trova ricoverato presso la Clinica Humanitas di Rozzano, nel milanese, dopo aver avuto un malore ieri sera, 28 febbraio 2023, al termine del suo allenamento quotidiano in palestra. Ricoverato in gravi condizioni, il pugile Scardina – che è noto al gossip per via della sua storia d’amore con l’ex fidanzata Diletta Leotta – è stato operato immediatamente alla testa, ma da quel momento non si è più svegliato. Daniele Scardina era diventato famoso e amato anche dal pubblico televisivo per via della sua partecipazione due anni fa a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Non è ancora ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 1 marzo 2023) Restanoma stabili ledi, trentenne campione di pugilato che si trova ricoverato presso la Clinica Humanitas di Rozzano, nel milanese, dopo aver avuto un malore ieri sera, 28 febbraio 2023, al termine del suo allenamento quotidiano in palestra. Ricoverato in gravi, il pugile– che è noto al gossip per viasua storia d’amore con l’ex fidanzata– è stato operato immediatamente alla testa, ma da quel momento non si è più svegliato.era diventato famoso e amato anche dal pubblico televisivo per viasua partecipazione due anni fa a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Non è ancora ...

