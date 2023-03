Daniele Scardina è in coma | il pugile operato d’urgenza alla testa dopo un malore | il messaggio di Diletta Leotta

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Iled ex fidanzato diè stato ricoverato d'urgenza in ospedaleun

Campione di pugilato, classe 1992 nativo proprio di Rozzano ha perso solo un incontro su 21 disputati (di cui ben 15 vinti con ko).ha avuto una storia con la giornalista e conduttrice Diletta ...Il pugile Danele, dopo un malore, è stato operato d'urgenza alla testa. Come sta e la reazione dell'ex fidanzata Diletta ...Sono gravi ma stabili le condizioni di. Il trentenne pugile italiano, in seguito a un malore dopo un allenamento, è stato sottoposto ieri sera a un intervento chirurgico presso la clinica Humanitas di Rozzano (Milano). L'...

Daniele Scardina è in coma, colto da un malore durante un allenamento. Grave ma stabile dopo l'intervento Agenzia ANSA

I primi aggiornamenti sulla situazione del pugile erano arrivare già nella notte da parte dell’Organizzazione pugilistica italiana (Opa), con un tweet: “Daniele Scardina ha superato una lunga ...Diletta Leotta, ex di Daniele Scardina, prega per il pugile sui social: King Torello è stato operato d'urgenza alla testa dopo un malore in palestra ...