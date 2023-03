Daniele Scardina è in coma, condizioni gravissime: il pugile ricoverato dopo un malore, cosa è accaduto (Di mercoledì 1 marzo 2023) Daniele Scardina, noto pugile e famoso nel mondo del gossip per via della sua relazione -ormai conclusa- con Diletta Leotta, è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Attualmente l’atleta si trova infatti in coma: nella giornata di ieri ha avuto un malore mentre si allenava, alla FitSquare di Buccinasco, in provincia di Milano. Ad un certo punto, mentre si allenava, Scardina si sarebbe sentito male tanto da indurre i presenti a chiamare un’ambulanza: la situazione, una volta in ospedale, si sarebbe rivelata gravissima, tanto da dover ricorrere immediatamente ad un intervento chirurgico. A quanto pare prima di perdere i sensi Scardina avrebbe sentito un dolore all’orecchio e poi ad una gamba. Non sono ancora state diramate ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 1 marzo 2023), notoe famoso nel mondo del gossip per via della sua relazione -ormai conclusa- con Diletta Leotta, èin ospedale in gravi. Attualmente l’atleta si trova infatti in: nella giornata di ieri ha avuto unmentre si allenava, alla FitSquare di Buccinasco, in provincia di Milano. Ad un certo punto, mentre si allenava,si sarebbe sentito male tanto da indurre i presenti a chiamare un’ambulanza: la situazione, una volta in ospedale, si sarebbe rivelata gravissima, tanto da dover ricorrere immediatamente ad un intervento chirurgico. A quanto pare prima di perdere i sensiavrebbe sentito un dolore all’orecchio e poi ad una gamba. Non sono ancora state diramate ...

