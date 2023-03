Daniele Scardina è gravissimo | è i coma | il dolore straziante della Leotta

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Ansia e trepidazione per, campione di boxe che, nelle scorse ore, è stato colto da un malore durante una sessione di allenamento e trasportato d'urgenza in ospedale. 30 anni, l'ex campione intercontinentale Wbo dei supermedi è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla testa presso la Clinica Humanitas di Rozzano, in provincia di Milano. L'operazione è durata circa 4 ore, le sue condizioni adesso sono gravi, ma stazionarie. Nello specifico,si è accasciato a terra, perdendo i sensi, negli spogliatoiFit Square Boxing Team di via Fermi a Buccinasco, in provincia di Milano e che fa capo a una catena di palestre.si allenava solo occasionalmente nella struttura e aveva appena incrociato i guantoni con uno sparring partner senza forzare nemmeno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Malore durante l'allenamento di boxe, grave Daniele Scardina. È uno dei pugili professionisti italiani più noti, è… - SkyTG24 : Pugilato, malore per Daniele Scardina: operato d'urgenza alla testa - fanpage : ?? Ultim'ora Operato d'urgenza alla testa il pugile Daniele Scardina - infoitsport : Daniele Scardina come sta? Condizioni gravi ma stabili dopo l'intervento - infoitsport : Daniele Scardina King Toretto: il pugile resta grave dopo l’operazione -

Restano stabili le condizioni di, il pugile di 30 anni ricoverato all'Humanitas di Rozzano, nel Milanese, dopo aver accusato un malore ieri al termine di un allenamento in palestra. Lo si apprende da fonti sanitarie. ...Il campione di Boxeha accusato un malore durante una seduta di allenamento e adesso sarebbe in coma. L'ex fidanzata Diletta Leotta gli ha dedicato un messaggio via social.è in coma Il ...C'erano davvero tutti a spingere, diventato quasi un'icona anche per aver ricreato un interesse intorno alla boxe che non si vedeva da tanti anni.è un pugile molto popolare, anche ...

Daniele Scardina è in coma, colto da un malore durante un allenamento Agenzia ANSA

Daniele Scardina è stato colto da un malore mentre si allenava ieri in una palestra di Milano. Il pugile ed ex fidanzato di Diletta Leotta è ...Daniele Scardina è in coma: la Leotta gli ha scritto un messaggio. L'uomo avuto un malore mentre si stava allenando ...