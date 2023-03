(Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Sonomaledi. Il trentenne pugile italiano, in seguito a un malore dopo un allenamento, è stato sottoposto ieri sera a un intervento chirurgico presso la clinica Humanitas di Rozzano (Milano). L’intervento “eseguito dall’équipe di Neurochirurgia Cranica e Spinale dell’Irccs Istituto Clinico Humanitas, è stato tempestivo, tecnicamente complesso e riuscito. Il paziente è in prognosi riservata, in. Nelle prossime ore sarà possibile valutare l’evoluzione”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Malore durante l'allenamento di boxe, grave Daniele Scardina. È uno dei pugili professionisti italiani più noti, è… - fanpage : ?? Ultim'ora Operato d'urgenza alla testa il pugile Daniele Scardina - RaiNews : #Boxe, malore per Daniele #Scardina durante un allenamento. È stato operato d'urgenza nella sua Rozzano. Le sue con… - ledicoladelsud : Daniele Scardina, “condizioni gravi ma stabili” - vivereitalia : Daniele Scardina, 'condizioni gravi ma stabili' -

Ore di attesa e di speranza perché è l'unica cosa che si può fare.rimane in terapia intensiva dopo l'intervento al cervello per una emorragia cerebrale. Non ci sono bollettini ufficiali da parte dell'Humanitas di Rozzano, l'ospedale dove ieri sera, ...Rimangono "gravi ma stabili" le condizioni di salute di, il pugile ricoverato da ieri all' Humanitas di Rozzano , nel Milanese, dopo aver accusato un malore al termine di un allenamento in palestra. Ad annunciarlo, da fonti sanitarie, è l'...Si è aperta con un aggiornamento sulle condizioni di salute dila puntata di Storie Italiane andata in onda oggi, mercoledì 1 marzo 2023, dove Eleonoraha informato i telespettatori di quanto è successo ieri sera: ', il pugile che ...

Daniele Scardina è in coma, colto da un malore durante un allenamento. Grave ma stabile dopo l'intervento Agenzia ANSA

L’operazione per il pugile è andata bene, ma l’atleta rimane sedato. Nessun bollettino ufficiale da parte dell’ospedale ...Il pugile Daniele Scardina, conosciuto come "King Toretto”, ieri pomeriggio attorno le 17 si è sentito male durante un allenamento in palestra.