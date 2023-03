Daniele Scardina | condizioni «gravi ma stabili» dopo l’operazione alla testa per il pugile King Toretto

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Restanomaledi, ildi 30 anni ricoverato all’Humanitas di Rozzano, nel milanese,aver accusato un malore ieri al termine di un allenamento in palestra. Il, arrivato in ospedale in codice rosso, è stato operato d’urgenzaieri sera dai medici del reparto di neurochirurgia cranica dell’Humanitas. Un intervento che i camici bianchi hanno definito «complesso», ma «tempestivo e tecnicamente riuscito».è ancora in prognosi riservata, ma dall’ospedale filtra che ledelsarebbero. Secondo quanto riferito ieri dai carabinieri di Corsico, il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Malore durante l'allenamento di boxe, grave Daniele Scardina. È uno dei pugili professionisti italiani più noti, è… - SkyTG24 : Pugilato, malore per Daniele Scardina: operato d'urgenza alla testa - fanpage : ?? Ultim'ora Operato d'urgenza alla testa il pugile Daniele Scardina - News24_it : Daniele Scardina, 'condizioni gravi ma stabili' - SarettaMandis86 : RT @ChiamarsiBomber: Il pugile Daniele #Scardina è in coma. L'intervento alla testa, subito dopo l'improvviso malore di ieri, è però stato… -

Sono ore di ansia per il pugile milanese, ricoverato all'ospedale Humanitas di Rozzano . Le condizioni di King Toretto sarebbero preoccupanti: appena giunto in ospedale, dove è ..., noto pugile e famoso nel mondo del gossip per via della sua relazione - ormai conclusa - con Diletta Leotta , è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Attualmente l'atleta si ...È ancora ricoverato e sarebbe in coma, il pugile di 30 anni ed ex campione intercontinentale Wbo nella categoria supermedi, operato d'urgenza dopo aver accusato un malore al termine di un allenamento. A fargli gli auguri ...

Daniele Scardina è in coma, colto da un malore durante un allenamento. Grave ma stabile dopo l'intervento Agenzia ANSA

Il pugile è stato operato dall'équipe di Neurochirurgia Cranica e Spinale dell'IRCCS Istituto Clinico Humanitas.MILANO (ITALPRESS) - Daniele ...I primi aggiornamenti sulla situazione del pugile erano arrivare già nella notte da parte dell’Organizzazione pugilistica italiana (Opa), con un tweet: “Daniele Scardina ha superato una lunga ...