Daniela Scardina | l’intervento chirurgico “tempestivo e tecnicamente complesso” Le sue condizioni

si allenava solo occasionalmente nella struttura e aveva appena incrociato i guantoni con uno sparring partner senza forzare nemmeno l'intensità dell'allenamento. Alla fine della seduta, ..., il malore e il comaha finito un allenamento in cui già si era sentito poco bene, e dopo poco, negli spogliatoi, ha avvertito un dolore all'orecchio e poi a una gamba ...Che sia la volta buona per Diletta Leotta Dopo il fallimento delle sue relazioni precedenti cone Can Yaman , la conduttrice sembra finalmente aver trovato l' uomo perfetto per lei: ...

Daniele Scardina è in coma, colto da un malore durante un allenamento. Grave ma stabile dopo l'intervento Agenzia ANSA

I primi aggiornamenti sulla situazione del pugile erano arrivare già nella notte da parte dell’Organizzazione pugilistica italiana (Opa), con un tweet: “Daniele Scardina ha superato una lunga ...L’operazione per il pugile è andata bene, ma l’atleta rimane sedato. Nessun bollettino ufficiale da parte dell’ospedale ...