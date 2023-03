D’Amico: «Osimhen è illegale, sta vivendo il successo con tanta umiltà» (Di mercoledì 1 marzo 2023) Andrea D’Amico, intermediario nell’affare Osimhen dal Lille al Napoli, ha parlato della stagione strabiliante dell’attaccante nigeriano Andrea D’Amico, intermediario nell’affare Osimhen dal Lille al Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli. PAROLE – «Osimhen è illegale, sta vivendo il successo con tanta umiltà. Quando il Napoli deciderà di venderlo vorrà dire che avrà già in mano il sostituto. Giuntoli è bravo da questo punto di vista. Per ora le sue caratteristiche si sposano bene con il gioco del Napoli. Premier? E’ giusto che Osi resti concentrato sul finale di stagione del Napoli». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Andrea, intermediario nell’affaredal Lille al Napoli, ha parlato della stagione strabiliante dell’attaccante nigeriano Andrea, intermediario nell’affaredal Lille al Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli. PAROLE – «, stailcon. Quando il Napoli deciderà di venderlo vorrà dire che avrà già in mano il sostituto. Giuntoli è bravo da questo punto di vista. Per ora le sue caratteristiche si sposano bene con il gioco del Napoli. Premier? E’ giusto che Osi resti concentrato sul finale di stagione del Napoli». L'articolo proviene da Calcio News 24.

