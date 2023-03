Dall’operaio all’impiegata | oltre 200 offerte di lavoro in provincia di Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Ecco l’elenco delle ultimedialle quali è possibile candidarsi contattando i Centri per l’impiego. Ogni offerta riporta codice identificativo, figura ricercata e sede di: Centro per l’Impiego di Albino impiego.albino@.it 19161 OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE REPARTO COTONE IN CORDA luogo di: ALZANO LOMBARDO 19184 ADDETTO AD ASSEMBLAGGIO / RACCOLTA ORDINI luogo di: RANICA 19183 OPERAIO ADDETTO MACCHINE UTENSILI luogo di: ALZANO LOMBARDO 19233 BADANTE CONVIVENTE luogo di: NEMBRO 19284 OPERATORI DI LEVA CIVICA luogo di: VERTOVA 19232 CUCITRICE luogo di: PEIA 19188 ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO COSMETICI luogo di ...