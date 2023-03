Dai migranti al supebonus, i nodi sul tavolo del Governo (Di mercoledì 1 marzo 2023) AGI - In commissione Affari costituzionali al Senato il ministro dell'Interno Piantedosi è tornato a parlare della tragedia dei migranti sulla costa calabra. Il responsabile del Viminale ha la copertura di tutto Governo e delle forze politiche della maggioranza, anche se qualche distinguo si registra in Fratelli d'Italia e in Forza Italia, non tanto sulla linea ma per alcune sue dichiarazioni. Nessun gelo in ogni caso. Anche la richiesta di Fdi di fare chiarezza su quanto accaduto è legata alla necessità di evitare strumentalizzazioni, "così sarà ancora più evidente che qualcuno dovrà ammettere le calunnie", la tesi. Ma la questione dei migranti resta sul tavolo dell'esecutivo che ha chiamato in causa l'Europa affinché metta in pratica quanto deciso nell'ultimo Consiglio europeo. Piantedosi ha spiegato che verranno ... Leggi su agi (Di mercoledì 1 marzo 2023) AGI - In commissione Affari costituzionali al Senato il ministro dell'Interno Piantedosi è tornato a parlare della tragedia deisulla costa calabra. Il responsabile del Viminale ha la copertura di tuttoe delle forze politiche della maggioranza, anche se qualche distinguo si registra in Fratelli d'Italia e in Forza Italia, non tanto sulla linea ma per alcune sue dichiarazioni. Nessun gelo in ogni caso. Anche la richiesta di Fdi di fare chiarezza su quanto accaduto è legata alla necessità di evitare strumentalizzazioni, "così sarà ancora più evidente che qualcuno dovrà ammettere le calunnie", la tesi. Ma la questione deiresta suldell'esecutivo che ha chiamato in causa l'Europa affinché metta in pratica quanto deciso nell'ultimo Consiglio europeo. Piantedosi ha spiegato che verranno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fladig : Punti da chiarire: il pull factor non esiste. Dati alla mano, il numero di partenze di #migranti non cambia sia in… - Corriere : Da 5 a 8 mila euro: il prezzo pagato dai migranti per la «rotta jonica» (e le molte partenze dalla Turchia) - lmisculin : Per questo governo «impedire le partenze», e lo hanno dimostrato con parole e fatti, significa «pagare le milizie l… - tanzmax : #mattarella è convinto che #HASTATALEUROPA!! Noi facciamo le guerre e poi arriva #vonderlayda (quella dei migranti… - Castellodannone : #Dai migranti al supebonus, i nodi sul tavolo del Governo -